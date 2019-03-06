Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провел повторную проверку канала RTVI. В результате мониторинга регулятор принял решение приостановить работу иностранного телеканала на территории Украины еще на год. Об этом сказано на сайте Нацсовета.

Сообщается, что полгода назад телеканал RTVI прекратил вещание на территории Украины по требованию Нацсовета, поскольку систематически нарушал нормы украинского Законодательства. В частности, в эфире были замечены лица, относящиеся к Списку угрожающих национальной безопасности страны, а также открытое разжигание вражды и пропаганду войны.

После этого регулятор неоднократно обращался к дистрибьютору телеканала с просьбами урегулировать контент и привести его в соответствие с нормами Евроконвенции о трансграничном ТВ и Законодательства Украины. Однако правообладатель заверял, что считает достаточным соблюдать положения только европейского документа, считая его юридическую силу выше. При этом все же пообещал минимально придерживаться требований ЗУ.

В итоге, мониторинг эфира RTVI, состоявшийся недавно, показал, что канал не привел свою деятельность в соответствие с поставленными нормами и продолжает нарушать Законодательство Украины. Исходя из этого, Нацсовет принял решение прекратить ретрансляцию вещателя на территории страны сроком еще на год.

Напомним, недавно по причине нарушения норм Евроконвенции и Законодательства Украины Нацсовет изъял из перечня разрешенных иностранных программ телеканал TV XXI.

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