Представители украинской киноиндустрии обеспокоены тем, что в стране до сих пор фактически не существует Совет поддержки кинематографии. Ряд организаций отправили премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с просьбой рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании Кабмина, пишет МедиаНяня.

Согласно данным, членов будущего Союза Госкино и Минкульт выбрали еще осенью прошлого года, после чего список отправили на утверждение Кабмином. Однако до сих пор никакого ответа от министров не последовало.

В связи с этим киноорганизации, среди которых Украинская Киноассоциация, Ассоциация киноиндустрии Украины, КМКФ «Молодость», ОМКФ, Украинская киноакадемия, Украинская анимационная ассоциация и другие, обратились к Гройсману с требованием решить вопрос в ближайшем времени. В открытом письме представители киноиндустрии акцентировали внимание на том, что отсутствие Совета тормозит кинопроизводство и мешает получать господдержку.

В частности, в действующем законодательстве прописано, что любые решения о господдержке, в том числе и о проведении конкурсов Госкино на финансирование, может принимать только Совет. Исходя из этого, на сегодняшний день кинематографисты не могут в полном объеме использовать конкурсные и выделенные из госбюджета средства для создания фильмов.

Напомним, недавно провайдеры Украины заявили о намерении выйти на митинг против несоблюдения владельцами инфраструктур Закона «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей».

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