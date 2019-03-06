Если верить патенту, новому телевизору от компании Samsung не понадобятся никакие кабели.

Компания Samsung вскоре может представить на рынке телевизор, которому не понадобится вообще никаких кабелей – в том числе, и шнура питания. Об этом пишет издание LetsGoDigital, ссылаясь на патент, описывающий планы компании касательно внедрения систем беспроводного питания в телевизоры.

В прошлом году компания Samsung подала заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO), после чего было опубликовано описание принципов работы системы. Разработчики из Samsung в своей схеме разместили за телевизором (между экраном и стеной) специальный модуль.

В модуле установлена двойная катушка с намоткой в противоположных направлениях. Предполагается, что данная катушка будет улавливать колебания электромагнитного поля, генерируемого базовой станцией. По сути, использована базовая идея всех беспроводных зарядных устройств, но в данном случае между двумя устройствами имеется разрыв.

На картинке, опубликованной изданием LetsGoDigital, видно, что на беспроводном трансивере будет также установлено два динамика, что является неплохим решением, поскольку использование отдельного аудио-модуля улучшает звуковые характеристики устройства в сравнении с небольшими встроенными динамиками.

Разумеется, эта система не лишена проблем. Разрыв между её компонентами имеет свои физические ограничения, хотя, из представленной информации неясно, насколько близко должны находиться друг от друга экран и передатчик для нормальной работы.

Увеличение расстояния, безусловно, уменьшит объёмы передаваемой энергии и существенно увеличит неэффективность её передачи. Впрочем, по умолчанию принято считать, что благодаря технологическим усовершенствованиям в производстве телевизоров энергопотребление экрана будет сокращаться с каждым новым поколением, и, соответственно, этот показатель в телевизорах будущего будет намного более скромным, чем в сегодняшних моделях.

Возможность подачи питания на телевизор на определённое расстояние через «воздух» кажется чем-то из разряда фантастики, однако в современном мире есть и другие примеры использования данной технологии. К примеру, компания Qualcomm создала систему под названием Halo, которая позволяет заряжать электромобили – для этого под их кузовом устанавливается специальный поддон, который принимает питание с передатчика, установленного на земле. Данная система работает при условии, что разрыв между приёмником и передатчиком достаточно мал, однако следует помнить, что в неё между двумя устройствами подаётся ток значительно большей мощности (примерно 20 кВт)

Все эти беспроводные зарядные устройства обладают идеальной безопасностью благодаря использованию встроенной защиты для предотвращения несчастных случаев в случае попадания чего-либо в промежуток между передатчиком и приёмником. Подобные системы установлены в существующих беспроводных зарядках для телефонов, предотвращая возможные повреждения или удар током в случаях, когда вы, к примеру, случайно положите на них ключи.

Сочетание технологий беспроводной передачи видео и аудио с беспроводным питанием телевизора даёт дополнительную свободу и простоту в гостиной. У вас появится устройство, способное, подобно телевизорам, использующим медиа-боксы (к примеру, сверхтонкие OLED), передавать электроэнергию и посылать по воздуху видеосигнал на экран.

Беспроводной передачей видео уже особо никого не удивишь – при помощи передатчика на частоте 60 ГГц можно передавать видеосигнал на короткие расстояния в пределах видимости. Телевизор производства Panasonic мог делать это с 1080p видео уже много лет тому назад.

Так неужели 2019 год станет годом смерти всех проводов, подключенных к вашему телевизору? Сложно прогнозировать, однако можно смело говорить о том, что сделан важный шаг для «отвязки» телевизора от последнего из важных кабелей.

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