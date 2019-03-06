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Если верить патенту, новому телевизору от компании Samsung не понадобятся никакие кабели.

Компания Samsung вскоре может представить на рынке телевизор, которому не понадобится вообще никаких кабелей – в том числе, и шнура питания. Об этом пишет издание LetsGoDigital, ссылаясь на патент, описывающий планы компании касательно внедрения систем беспроводного питания в телевизоры.

В прошлом году компания Samsung подала заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO), после чего было опубликовано описание принципов работы системы. Разработчики из Samsung в своей схеме разместили за телевизором (между экраном и стеной) специальный модуль.

В модуле установлена двойная катушка с намоткой в противоположных направлениях. Предполагается, что данная катушка будет улавливать колебания электромагнитного поля, генерируемого базовой станцией. По сути, использована базовая идея всех беспроводных зарядных устройств, но в данном случае между двумя устройствами имеется разрыв.

Samsung patents wireless TVНа картинке, опубликованной изданием LetsGoDigital, видно, что на беспроводном трансивере будет также установлено два динамика, что является неплохим решением, поскольку использование отдельного аудио-модуля улучшает звуковые характеристики устройства в сравнении с небольшими встроенными динамиками.

Разумеется, эта система не лишена проблем. Разрыв между её компонентами имеет свои физические ограничения, хотя, из представленной информации неясно, насколько близко должны находиться друг от друга экран и передатчик для нормальной работы.

Увеличение расстояния, безусловно, уменьшит объёмы передаваемой энергии и существенно увеличит неэффективность её передачи. Впрочем, по умолчанию принято считать, что благодаря технологическим усовершенствованиям в производстве телевизоров энергопотребление экрана будет сокращаться с каждым новым поколением, и, соответственно, этот показатель в телевизорах будущего будет намного более скромным, чем в сегодняшних моделях.

Возможность подачи питания на телевизор на определённое расстояние через «воздух» кажется чем-то из разряда фантастики, однако в современном мире есть и другие примеры использования данной технологии. К примеру, компания Qualcomm создала систему под названием Halo, которая позволяет заряжать электромобили – для этого под их кузовом устанавливается специальный поддон, который принимает питание с передатчика, установленного на земле. Данная система работает при условии, что разрыв между приёмником и передатчиком достаточно мал, однако следует помнить, что в неё между двумя устройствами подаётся ток значительно большей мощности (примерно 20 кВт)

Все эти беспроводные зарядные устройства обладают идеальной безопасностью благодаря использованию встроенной защиты для предотвращения несчастных случаев в случае попадания чего-либо в промежуток между передатчиком и приёмником. Подобные системы установлены в существующих беспроводных зарядках для телефонов, предотвращая возможные повреждения или удар током в случаях, когда вы, к примеру, случайно положите на них ключи.

Сочетание технологий беспроводной передачи видео и аудио с беспроводным питанием телевизора даёт дополнительную свободу и простоту в гостиной. У вас появится устройство, способное, подобно телевизорам, использующим медиа-боксы (к примеру, сверхтонкие OLED), передавать электроэнергию и посылать по воздуху видеосигнал на экран.

Беспроводной передачей видео уже особо никого не удивишь – при помощи передатчика на частоте 60 ГГц можно передавать видеосигнал на короткие расстояния в пределах видимости. Телевизор производства Panasonic мог делать это с 1080p видео уже много лет тому назад.

Так неужели 2019 год станет годом смерти всех проводов, подключенных к вашему телевизору? Сложно прогнозировать, однако можно смело говорить о том, что сделан важный шаг для «отвязки» телевизора от последнего из важных кабелей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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