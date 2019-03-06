В текущем году провайдеры вынуждены поднять цены на ТВ-услуги. Часть телеком-компаний увеличила тарифы уже с 1 января, некоторые отсрочили рост цен до текущего месяца, пишет Телекритика.

Сообщается, что рост тарифов затронул абсолютно всех украинских провайдеров и составил, в среднем, 15-25%. Поставщики телеком-услуг объясняют подорожание повышением платы за роялти телегруппам.

В прошедшем году ведущие провайдеры страны пришли к соглашению, что с 2019 года стоимость ТВ-услуги для киевских операторов кабельного ТВ, ОТТ и IPTV должна составлять не меньше 70 грн. Регионы могут платить меньше – 63 или 56 гривен в месяц, в зависимости от численности населения.

Стоит отметить, что предварительный прогноз на 2020 год установил ориентировочную абонплату за месяц пользования минимальным пакетом услуг ТВ – не менее 90 грн.

Однако даже установление новых тарифов не гарантирует провайдерам особой прибыли, поскольку значительная часть средств затрачивается на контент.

«Для пакета стоимостью 75 гривен в месяц техобслуживание обходится в 34 гривны (45%), контент в 20 гривен (27%), 5 гривен – обслуживание абонентов (7%), административные затраты – 2 гривны (3%), налоги обойдутся в 12 гривен (16%). При такой цене на ТВ-услугу провайдер не зарабатывает», — передает Телекритика.

Напомним, недавно провайдеры Украины заявили об акции протеста, направленной против несоблюдения владельцами инфраструктур Закона «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей». Пользуясь несовершенством документа, многие собственники инфраструктур пренебрегают исполнением требований, устанавливая собственный желаемый размер платы за доступ, что сильно бьет по карману провайдерам, а вследствие – и потребителям услуг.

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