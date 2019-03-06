В будущем телевизионная реклама может быть представлена только короткими роликами. Эксперты уверены, что в скором времени ТВ перейдет на 15-секундные видео, поскольку они являются более эффективными и менее затратными. Об этом пишет Телекритика.

Сообщается, что тенденция к сокращению рекламных роликов на ТВ связана с ориентированием на новое поколение потребителей. Поскольку современные пользователи продукции значительную часть своего времени проводят в интернете, они привыкли к быстрому восприятию информации.

Существующие риски связанны с возможной неэффективностью таких роликов или же невозможностью полностью раскрыть бренд за столь короткое время. Однако, по результатам исследований, 15-секундные видео могут недополучать 1-2% охвата 30-секундной рекламы, но при этом значительно выигрывают в стоимости.

Что касается представления бренда, выяснилось, что основной упор на привлечение внимания потребителя делается в течение 3-6 секунд ролика. Остальное время, как правило, посвящено раскрытию истории.

По прогнозам, уже в ближайшем будущем 15-секундная реклама станет единственным стандартом видео.

Напомним, согласно статистике 2017 года, интернет смог обогнать телевидение по критерию рекламных расходов. Расходы на цифровую рекламу в 2017 году во всём мире достигли отметки в 209 миллиардов долларов – или же 41% от общего рынка рекламы, в то время как расходы на телевизионную рекламу в 2017 году составили 178 миллиардов долларов, или же 35% рынка.

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