Всемирный мобильный конгресс, недавно завершившийся в Барселоне, подвёл черту под очередным этапом противостояния США и китайских производителей. Похоже на то, что администрация Трампа не только проиграла этот раунд, но и серьёзно ухудшила свои позиции в долгосрочной перспективе.

Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC) — ключевое событие индустрии мобильной связи. Его организатором является GSM Association, самое влиятельное объединение участников рынка мобильной связи со всего мира. Ежегодно в конце февраля ассоциация проводит своей конгресс, задавая тренды и повестку дня на весь год.

Одной из главных тем, которая активно обсуждалась в кулуарах конгресса, стало противостояние США и китайских производителей телекоммуникационного оборудования, в первую очередь Huawei. Накануне официального начала работы конгресса активно муссировались слухи о том, что администрация президента Трампа приурочила к его началу новые ограничения. Начнись MWC с информации о чём-то подобном прошлогодним санкциями против ZTE, это имело бы максимальный пропагандистский эффект.

Однако ни в понедельник 24 февраля, в день открытия, ни остальные три дня работы конгресса со стороны США не поступило ни одной тревожной новости. Единственным выпадом стал визит в Барселону американской делегации в составе представителей Государственного департамента, министерств обороны и торговли. Её возглавил Аджит Пай, председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC). В ходе наспех организованной пресс-конференции во вторник они вновь призвали «союзников и друзей США» отказаться от использования оборудования китайских компаний. Как и ранее, не было представлено ни одного факта использования такого оборудования для шпионажа в пользу Китая. О реакции индустрии на этот шаг наглядно свидетельствует тот факт, что даже упоминание о нём сложно найти в публикациях СМИ, уделявших очень много внимания событиям Конгресса.

И публичная, и, особенно, непубличная реакция участников глобального телеком-рынка позволяют сделать вывод, что атака администрации Трампа на позиции китайских производителей потерпела провал. Похоже на то, что США не только проиграли этот раунд, но и серьёзно ухудшили свои позиции в долгосрочной перспективе. Главным препятствием для американского блицкрига стал массовый саботаж антикитайских санкций со стороны телеком-индустрии. В самых разных странах, включая государства-члены НАТО и союзников США на Ближнем Востоке в том или ином виде воспроизводится один и тот же сценарий.

Сначала власти доносят до операторов глубокую озабоченность стратегических партнёров в связи с недоказанными, но серьёзными опасениями относительно использования китайского оборудования для шпионажа в пользу КНР;

затем озвучивается мысль о целесообразности отказа от этого оборудования ради защиты национальной безопасности и союзнических отношений с ведущим государством атлантического блока;

операторы просят предоставить технические подробности, включая информацию о «потайных дверях» (backdoors), через которые может происходить утечка информации;

не получив запрошенных подробностей, операторы просят оформить пожелания властей в виде норм прямого действия и ввести ограничения в явном виде.

Представители не только операторских компаний, но даже прямых конкурентов Huawei, с которыми удалось обсудить эту ситуацию во время Конгресса, не скрывали своего раздражения происходящим.

Во-первых, бизнес беспокоят репутационные издержки в связи с обвинениям в шпионаже, который, якобы, происходит или может происходить из-за китайского оборудования. На сегодняшний день оборудование Huawei можно найти в сети абсолютного большинства операторов. Подобные обвинения рикошетом бьют по их реноме в глазах клиентов и органов власти.

Во-вторых, эти обвинения носят голословный характер, о чём представителям индустрии известно лучше, чем кому бы то ни было. И операторские компании, и конкуренты в лице производителей оборудования имели ничем не ограниченные возможности изучить продукцию китайских компаний вдоль и поперёк. На сегодняшний день не выявлено ни одного факта backdoors или утечек информации с использованием специфических особенностей китайского «железа» или программного обеспечения.

Наконец, в-третьих, операторский гнев вызывает необходимость нести очень серьёзные издержки в связи с шумихой, поднятой США вокруг продукции их геополитических конкурентов. Предлагая отказаться от продукции Huawei или ZTE национальные органы власти ничего не говорят операторам о компенсации связанных с этим убытков.

Показательно, что европейские правительства избегают брать не себя ответственность за введение ограничений, предпочитая ограничиваться рекомендациями и неофициальными пожеланиями. Видимо это связано с нежеланием брать на себя юридическую ответственность за спорные шаги, сопряжённые со значительными издержками для бизнеса.

Предсказуемым результатом всего этого становится ужесточение публичной риторики операторских компаний. Примером могут служить комментарии CEO Vodafone Plc Ника Рида (Nick Read), сделанные им во время Конгресса. В частности, он заявил о необходимости оценки рисков, основанной на фактах (fact-based risk-assessed review). По его мнению, отказ от решений и опыта Huawei отбросит европейский телеком на два года назад, резко затормозив развёртывание 5G-сетей. «Люди говорят вещи, которые ни на чём не основаны. Я не говорю, что это относится к США, потому что я не встречался с ними лично и не знаю, какие у них есть доказательства. Тем не менее ясно, что они должны представить это доказательства соответствующим органам в Европе», — более чем прозрачно намекнул руководитель крупнейшей европейской телеком-компании. Профильные СМИ комментируют ситуацию в намного более резких выражениях: «Конкуренция нездорова, в качестве обвинений — подозрения, протекционизм слишком агрессивен, доверие клиентов подорвано, сотрудничество практически отсутствует«.

Тезис о необходимости основывать решения на фактах стал общим местом выступлений представителей индустрии. Об этом говорил в своей программной речи на открытии Конгресса Го Пин (Guo Ping), председатель правления Huawei. Эту же идею озвучили руководители Ericsson и Nokia, основные конкуренты китайской компании на рынке телекоммуникационного оборудования. Можно констатировать, что поддерживать нападки администрации Трампа становится дурным тоном в телеком-индустрии. Даже Чак Роббинс (Chuck Robbins), СЕО Cisco Systems, ведущего американского производителя сетевого оборудования, заявил об отсутствии оснований для беспокойства. Ещё раньше о своём несогласии с планами администрации Трампа расширить запрет на использование китайского оборудования заявили индустриальные объединения мелких операторов мобильной связи, работающих в сельских районах США.

Похоже на то, что администрация Трампа оказалась в своего рода ловушке. Её агрессивные требования поддержать антикитайские санкции не только не приносят желаемого результата, но настраивают против неё многих союзников и частный бизнес. При этом оппоненты избрали самую неудобную для импульсивного американского лидера линию противодействия. Фактически, они занимаются саботажем, не говоря прямо «нет», вместо этого требуя подробностей, времени для оценки ситуации и т.п. Всё чаще с их стороны звучит вопрос о том, кто покроет им издержки в случае отказа от китайских производителей?

С другой стороны, США вряд ли откажутся от намерения подорвать позиции своего основного конкурента на мировой арене. Упустив время и возможности в ряде ключевых областей, таких как 5G, технологии искусственного интеллекта, дронов и ряде других, США вынуждены использовать инструменты силового давления. Потерпев неудачу в создании коалиции против китайских производителей на рынке телекоммуникационного оборудования, американцы могут атаковать их позиции в других сегментах.

Одним из сигналов такого рода можно считать инициативу американских сенаторов, которые призвали запретить Huawei поставлять компоненты для солнечных батарей, используемых поставщиками электроэнергии в США. «Фотоэлектрические системы, как масштабные, так и используемые домовладельцами, школьными округами и предприятиями, одинаково уязвимы для кибератак. Наше федеральное правительство должно рассмотреть вопрос о запрете использования инверторов Huawei в США», — сообщили законодатели в письме, направленном в Министерство внутренней безопасности и Министерство энергетики.

Наконец, в распоряжении США остаётся такой мощный инструмент давления, как персональные санкции против физических лиц, так или иначе связанных с китайскими компаниями. На днях стало известно, что власти Канады запустили процедуру экстрадиции в США дочери основателя Huawei. Её обвиняют в нарушении режима санкций против Ирана и множестве других правонарушений.

По материалам СМИ

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