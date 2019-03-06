Министерство связи и информатизации Беларуси намерено запустить цифровое радио в стандарте DAB+. Протестируют технологию уже в апреле, пишет TVnews.by.

Согласно данным, для организации работы будущего радио будет построена сеть наземного цифрового вещания из трех мультиплексов по 18 радиостанций в каждом. Для функционирования радио был выделен диапазон 174-240 MHz.

Тестирование технологии назначено на апрель и продлится с 1 по 19 число месяца. В испытании примут участие специалисты из «Гиперсвязи», «Белетелкома», «БелГИЭ», «Промсвязи», а также представители радиокомпаний и производители оборудования.

Сообщается, что по результатам тестирования будет рассчитан оптимальный план и схема построения сети.

Напомним, в прошлом году радиовещание в формате DAB+ стартовало в Киеве.

На сегодня радиопрограммы, передаваемые в стандарте DAB, доступны более чем 475 миллионам человек по всему миру, а число проданных в мире радиоприёмников, совместимых с этим стандартом, достигло отметки в 70 миллионов штук.

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