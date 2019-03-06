Видеосервис Motorsport.tv предложил своим пользователям бесплатную подписку. Из минусов – неотключаемая реклама, пишет Stereo.ru.

Согласно данным, стриминговый сервис позволит зрителям смотреть около 1000 прямых эфиров и около 3000 часов контента по запросу бесплатно. Отмечается, что такая «свободная» подписка все же вводит некоторые ограничения, которые можно легко снять, подписавшись на платную версию.

Motorsport.tv – это видеосервис, специализирующийся на предоставлении спортивного контента, в частности мото- и велогонок. По словам создателей платформы, у Motorsport.tv самая большая в мире аудитория, состоящая из любителей гонок.

Напомним, ранее видеосервис YouTube пообещал, что позволит своим зрителям бесплатно смотреть матчи второго испанского Чемпионата по футболу (La Liga Segunda) в более чем 150 странах, включая Украину.

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