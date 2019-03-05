Warner Bros. нацелена на новую стратегию, в частности на переформатирование контента. Киноконцерн сосредоточит внимание на производстве материала для детей и подростков, пишет МедиаНяня.

«Новая стратегия направлена на укрепление позиций студии в сфере развлечений для семьи, детей и молодежи. Для этого Warner Bros. берет под крыло Cartoon Network, Adult Swim и Boomerang, которые являются хранилищами Looney Tunes и Hanna Barbera, а также берет на себя управление Turner Classic Movies. Включение кабельной сети Turner в активы компании Warner Bros. позволят выработать более последовательную стратегию для детских франшиз, а также упростит согласования процессов производства и маркетинга», — сообщает ресурс.

Отмечается, что в последнее время значительно вырос спрос аудитории на молодежные телесериалы и анимационный контент. В связи с этим руководство Warner Bros. займется активной работой над разделом «Дети и семья» в рамках собственного видеосервиса. По предварительным данным, выход бета-верссии с обновленным контентом ожидается ближе к концу года.

Напомним, недавно Discovery International запустил подразделение для производства детского контента. Discovery Kids Media будет создавать и распространять продукцию на территории Латинской Америки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.