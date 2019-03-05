Данные исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine, проанализированные компанией MOYO, показали, что за год украинцы потратили на покупку мобильных устройств свыше 30 миллиардов гривен. Это на 34% больше, нежели было выручено в 2017 году, передает Лига.Tech.

Сообщается, что в течение 2018 года в Украине ежедневно покупали 15 тысяч смартфонов и 400 кнопочных телефонов средней стоимостью в 5400 грн. и 620 грн. соответственно. В связи с этим, выручка от продажи устройств за каждый день составляла более 82 миллионов гривен.

В то же время на покупку ноутбуков за прошлый год из карманов населения ушло 8,6 миллиарда гривен, а на приобретение телевизоров – 9 миллиардов гривен.

Напомним, что с точки зрения интернет-доступа в Украине лидирует именно мобильное подключение. За прошедший год число пользователей мобильной сети выросло до 53,9 миллиона, принеся операторам связи доход в более чем 38 миллиардов гривен.

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