Блокировка сайтов с целью борьбы с распространением пиратского контента не приносит нужного результата в долгосрочной перспективе – пользователи всё равно находят те или иные лазейки для доступа к ним. Службы VPN, частные файлообменные платформы и прочие средства для получения доступа к пиратскому контенту превращают блокировку лишь в мелкое неудобство.

По мнению экспертов из Vocus Group, владельцы легальных потоковых платформ сумели побороть пиратство, сделав тарифные планы подписки на свои услуги максимально доступными. Пользователи могут получать контент по разумным ценам. И это то, что не удавалось сделать Голливуду на протяжении многих лет.

В Vocus также считают, что пиратство умирает само по себе, поскольку огромное количество пользователей делает выбор в пользу легального контента благодаря низкой цене на него. Людям не нужны хлопоты, связанные с использованием пиратских сайтов. Законным способом пользователь может получать доступ к любому контенту на любом устройстве.

Согласно отчёту, 75% респондентов смотрели контент на бесплатных эфирных телеканалах, 61% пользовался бесплатными каналами с видео по запросу. На долю пользователей Netflix приходилось 55% опрошенных, а 58% смотрели фильмы в кинотеатрах.

Авторы отчёта приходят к выводу о том, что лучший способ продвижения вперёд в борьбе с пиратством – это предоставление пользователям контента по приемлемым ценам.

«Пиратство наконец отмирает. Причина кроется в понимании того, почему люди вообще пиратствуют. Они делают это не по причине своей врождённой склонности к преступным действиям, а потому, что не могут получить доступ к желанному контенту по цене, которую они готовы заплатить».

Компания Vocus Group провела опрос, который показал, что большинство пользователей желает получать контент из легальных источников по разумной цене.

В отчёте говорится, что 75% опрошенных получает контент через легальные эфирные телеканалы.

Компании, работающие в сфере связи, верят, что пиратство отмирает по мере развития доступных потоковых платформ.

Согласно данным исследования, проведенного Vocus Group, пиратство порождают сложности с доступом к контенту. По мнению исследователей, лучшим способом борьбы с пиратством является не блокировка сайтов, а предложение пользователям возможностей для доступа к легальному контенту по разумной цене.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.