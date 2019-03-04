В рамках новой кампании Министерство информационной политики призывает граждан требовать включения украинских каналов на отдыхе заграницей. По словам госсекретаря министерства Артема Биденко, возможность подключать UATV есть во многих странах мира, передает Интерфакс.

«Мы планируем в этом году небольшую информационную кампанию, направленную на украинцев: когда едите за границу, требуйте, чтобы вам включали украинское ТВ, это возможно», — заявил госсекретарь Мининформполитики.

Он также отметил, что иновещание в Украине на сегодняшний день активно развивается. UATV уже доступен во многих странах мира. На перспективу планируются работы по обеспечению украинского ТВ в Западной Европе, а также Южной и Северной Америках.

Напомним, в прошлом месяце UA.TV был запущен в сетях кабельного вещания Беларуси.

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