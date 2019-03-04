Музыкальный сервис Spotify в скором времени может официально появиться в России. В текущем месяце приложение уже было частично переведено на русский язык, пишет TJournal.

Сообщается, что пользователи отметили смену интерфейса в первые дни марта. Однако фанаты жалуются, что обновленная версия с русскими названиями «заходит» не на все устройства.

Руководство Spotify сообщало о планах запустить приложение на крупных мировых рынках. В т.ч. и в России, еще в прошлом году. Музыкальный сервис недавно начал работу на территории Индии, в связи с чем российские пользователи ожидают его появления и в РФ.

Напомним, в прошлом году в 17 странах мира (в том числе и в России) Google запустил два приложения — YouTube Premium и YouTube Music. Обе эти службы должны стать прямыми конкурентами Spotify, Apple Music, Netflix и т.д.

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