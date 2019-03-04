Samsung начала сотрудничество с Apple и Google, предоставляя компаниям-производителям свои складные дисплеи для смартфонов. Об этом пишет 3Dnews.

Сообщается, что на сегодня Samsung уже является основным поставщиком OLED-панелей для смартфонов iPhone XS и XS Max. Теперь же корейская компания сосредоточилась на производстве складных дисплеев, выпуская почти 2,5 миллиона единиц в год и планируя увеличить производство до 10 миллионов.

По предварительным данным, ближайшие модели iPhone будут иметь привычный дизайн без использования складных панелей. Эксперты считают, что Apple не станет использовать технологию от Samsung раньше 2020 года.

К слову, нашумевший смартфон-планшет Galaxy Fold от корейского производителя стоит почти 2 тысячи долларов, что превышает цены на большинство ноутбуков. В связи с этим, предположительно, Apple будет вынуждена установить более низкую стоимость, прибегая к упрощению дизайна или применению особых технологий производства.

Напомним, недавно Samsung анонсировала еще одну свою техническую разработку – зеркальный дисплей для Smart Mirror TV. Особенностью такого телевизора является то, что в выключенном состоянии он превращается в зеркало.

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