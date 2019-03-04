Телеканал, приуроченный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, запустят в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба сети «Цифровое Телесемейство».

«Мы рады начать 2019-й год с хорошей новости. Наш новый канал «Победа» вызвал интерес и получил одобрение всех наших партнёров-операторов кабельного и спутникового телевидения. Мы получаем многочисленные запросы на подключение канала от операторов со всей страны. Для нас это очень важно, потому что в непростой рыночной ситуации содействие со стороны операторов помогает нам изыскивать ресурсы для создания для канала нового контента, ориентированного в первую очередь на аудиторию от 14 до 44 лет. Мы благодарим всех за поддержку такого значимого социального проекта!», — поделился гендиректор компании «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов.

Как сообщалось ранее, канал планируют запустить к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, которое страны СНГ отметят в 2020 году. «Победа» будет транслировать сюжеты, иллюстрирующие реалии тех времен, исторические кадры, расследования, основанные на недавно обнародованных документах, а также реконструкции военных событий.

Начать полноценное вещание телеканала планировалось с апреля 2019 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.