Киевские власти нацелены на строительство сети Wi-Fi. Таким образом, жители столицы смогут выходить в интернет с любой точки города, вне зависимости от баланса на счету, пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно данным, планируется возведение интегрированной сети «путем размещения точек доступа (Wi-Fi) на объектах коммунальной собственности столичной общины – нежилых домах, инженерных и других сооружениях».

В связи с этим, КГГА планирует объявить конкурс по привлечению инвесторов, разместив соответствующие объявления на своем сайте и в печатном издании «Хрещатик Київ». Прединвестиционные работы поручены коммунальному предприятию «Киевское инвестиционное агентство».

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания МАУ может запустить WI-Fi в своих самолетах уже весной.

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