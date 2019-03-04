Потребитель будет гарантировано получать скорость не ниже установленного в договоре минимума. В противном случае он сможет разорвать контракт без риска санкций.

Британский регулятор телекоммуникаций Ofcom ввёл в действие новое практическое руководство в рамках кампании по обеспечению большей прозрачности доступа к широкополосному интернету для пользователей.

Клиенты, которые желают подключиться к сети нового провайдера широкополосного доступа или сменить существующий тарифный план, смогут получить достоверную информацию о гарантированной минимальной скорости подключения, прежде чем подписывать контракт с провайдером.

Если провайдер не может обеспечивать эту минимальную скорость либо не в состоянии решить проблему медленной скорости на протяжении месяца после уведомления об этом, пользователи смогут расторгнуть любые контракты, отказавшись от подписки на его услуги и не рискуя платить неустойку. Об этом предложении сообщалось ещё год назад, однако лишь сейчас оно вступило в силу.

«Если скорость подключения опускает ниже прописанного в договоре уровня, у фирмы будет один месяц на то, чтобы исправить ситуацию, прежде чем дать вам возможность расторгнуть договор без наложения на вас штрафных санкций. Вы также сможете отказаться от телефонного номера или пакета телепрограмм, купленного вами у провайдера параллельно с широкополосным интернетом, – разъясняют в Ofcom. – Компании, занимающиеся предоставлением услуг широкополосного доступа также должны честно сообщать о том, какую скорость будет получать клиент в часы пиковой загрузки – с 20:00 до 22:00 для домашних пользователей и с 12:00 до 14:00 для бизнеса, поскольку в эти промежутки времени интернет обычно сильно перегружен».

Новое практическое руководство было подготовлено 12 месяцев назад и вступило в силу 1 марта 2019 года, поскольку в Ofcom дали операторам год на подготовку к изменениям и принятие мер для соответствия новым правилам.

Все основные провайдеры услуг широкополосного доступа – BT, EE, Plusnet, Sky, TalkTalk и Virgin Media – заявили о принятии новых норм, таким образом, интересы большинства пользователей широкополосного интернета в Великобритании защищены новыми правилами Ofcom.

По мере того, как в современном обществе всё большее распространение получает практика удалённой работы, стабильное и надёжное подключение становится всё большей необходимостью. Таким образом, новое практическое руководство принесёт немалую выгоду бизнесу и даст пользователям возможность заключения прозрачных соглашений с провайдерами.

Напомним, с 2020 года в Великобритании доступ к 10-мегабитному интернету станет законным правом граждан.

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