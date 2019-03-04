1+1 media предоставила владельцам iPhone возможность просматривать контент VOD-платформы 1+1 video. Новое приложение открывает доступ к онлайн-библиотеке с более чем 23 тыс. часов фильмов, сериалов и шоу, пишет пресс-служба 1+1 media.

«Создание приложения для iPhone – это ответ на большой спрос со стороны лояльной аудитории, который появился после успешного запуска аналогичного продукта для android-телефонов. Сегодня модель потребления контента меняется, а вслед за ней трансформируется и его дистрибуция. Поэтому мы работаем над тем, чтобы сделать доступной нашу видеобиблиотеку в интернете как в виде веб-сервиса, так и мобильного приложения», – поделилась диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

Данное приложение открывает доступ к онлайн-библиотеке фильмов, сериалов и развлекательных шоу собственного производства медиагруппы. Также пользователи смогут смотреть шесть каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді» и «УНІАН ТБ».

Кроме того, для любителей широкого формата в приложении предусмотрены функции AirPlay и Chromecast, позволяющие смотреть контент на большом экране. Скачать 1+1 video можно в онлайн-магазине App Store.

Напомним, на днях Общественное выпустило мобильное приложение, которое позволит смотреть два канала — «UA: Перший» и «UA: Культура» — с мобильного телефона.

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