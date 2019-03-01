Китайская соцсеть коротких развлекательных видео TikTok обогнала по популярности крупнейшие аналогичные сервисы, такие как Lasso от Facebook и Snapchat. Только за прошлый год приложение установили 663 миллиона пользователей, пишет Delo.ua.

«В частности, с начала 2018 года в США приложение в App Store и Google Play скачали 39,6 млн пользователей. А в январе 2019 года — 6,4 млн, в то время как аналогичная программа Lasso от Facebook была скачана лишь 15 тыс. раз», — сообщает ресурс.

Таким образом, TikTok фактически вышел в монополисты, сдвинув западные соцсети вроде Facebook и Snapchat.

Набирающую бешеную популярность соцсеть создала китайская компания ByteDanc. Reuters оценил стоимость компании в 75 миллиардов долларов.

Напомним, недавно Институт исследований интернета выяснил, что видеоплатформы на сегодня являются главным трендом среди детей всего мира. Так, количество детей среди всей аудитории пользователей TikTok составляет 40%.

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