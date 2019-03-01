Федеральный телеканал «Матч! Страна» появится в эфирных, спутниковых и кабельных сетях уже со второго марта, передает Телеспутник.

Кроме того, посмотреть канал можно будет на интернет-сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в мобильном приложении «Матч! Клуб».

Отмечается, что «Матч! Страна» планирует охватить широкую аудиторию зрителей от 6 до 70 лет, освещая события российского спорта, в частности спортивные соревнования и крупные чемпионаты, а также знакомя россиян с историей отечественного спорта. Отдельный сегмент будет отведен детскому спорту.

Напомним, недавно в России при участи Федерации баскетбола был запущен новый спортивный телеканал – «Мир баскетбола».

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