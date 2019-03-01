Мобильный интернет от Киевстар признали самым быстрым в Украине. Такие выводы были сделаны компанией Ookla по результатам многочисленных тестов, сообщает пресс-служба оператора связи.

«В 2018 году мы инвестировали в развитие телеком-сети 3,1 млрд грн и заплатили за лицензии для развития новых технологий почти 4 млрд грн. Мы также установили наибольшее количество базовых станций, в том числе для связи 4G. Это позволило Киевстар предоставлять абонентам услуги мобильной передачи данных высокого качества и с наивысшей скоростью», — объяснил президент компании Киевстар Александр Комаров.

Проанализировав более 4,5 миллиона тестов на скорость, эксперты из Ookla установили, что показатель Speed Score загрузки и передачи данных в сети Киевстар составляет 16,32. Это наибольшая цифра среди всех мобильных операторов Украины.

Отмечается, что к концу 2018 года средняя скорость загрузки Киевстар выросла до 21.11 Мбит/c, в то время как этот же показатель в первых двух кварталах ушедшего года составлял 15.05 Мбит/c. В компании уверены, что рост связан с расширением сети 4G.

Напомним, на днях Киевстар сообщил, что теперь его абоненты смогут заказывать и получать сим-карты с поддержкой 4G по почте.

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