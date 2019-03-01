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В среду Руанда успешно запустила в космос свой первый спутник. Запуск был произведен при участии британской телекоммуникационной компании OneWeb. Об этом сообщило издание African Daily Voice со ссылкой на Министерство ИКТ и инноваций Руанды.

Как сообщил во время выступления на пресс-конференции, прошедшей в столице Руанды — городе в Кигали, генеральный директор отдела цифровых преобразований в министерстве Гордон Калема, запуск прошёл успешно.

Успешный запуск на орбиту первого в истории Руанды спутника, получившего название «Icyerekezo» (Видение) является, по словам Калемы, историческим событием для страны. Аппарат «Icyerekezo» входил в число шести аппаратов OneWeb, которые были выведены на орбиту с космодрома Куру.

Спутник позволит правительству подключить к интернету большее количество школ страны, обеспечив лучшее качество образования и дав новые возможности для развития инновационных проектов.

До конца текущего года Руанда запустит на орбиту ещё один спутник – на сей раз при поддержке правительства Японии, сообщает Министерство ИКТ и инноваций.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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