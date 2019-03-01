В среду Руанда успешно запустила в космос свой первый спутник. Запуск был произведен при участии британской телекоммуникационной компании OneWeb. Об этом сообщило издание African Daily Voice со ссылкой на Министерство ИКТ и инноваций Руанды.

Как сообщил во время выступления на пресс-конференции, прошедшей в столице Руанды — городе в Кигали, генеральный директор отдела цифровых преобразований в министерстве Гордон Калема, запуск прошёл успешно.

Успешный запуск на орбиту первого в истории Руанды спутника, получившего название «Icyerekezo» (Видение) является, по словам Калемы, историческим событием для страны. Аппарат «Icyerekezo» входил в число шести аппаратов OneWeb, которые были выведены на орбиту с космодрома Куру.

Спутник позволит правительству подключить к интернету большее количество школ страны, обеспечив лучшее качество образования и дав новые возможности для развития инновационных проектов.

До конца текущего года Руанда запустит на орбиту ещё один спутник – на сей раз при поддержке правительства Японии, сообщает Министерство ИКТ и инноваций.

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