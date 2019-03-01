Российская организация «РосКомСвобода» призывает граждан к активному протесту против законопроекта о суверенном Рунете. Организаторы, опираясь на мнение многих экспертов, трактуют данную тенденцию как чрезмерную и необоснованную реальными угрозами, пишет Телеспутник.

«Пользователям предлагается через электронную приемную Госдумы отправить обращения депутатам с протестом против экстренного принятия без широкого общественного обсуждения законопроекта Клишаса-Боковой-Лугового. Подробная инструкция о том, как это корректно сделать опубликована на сайте http://oborona.digital. От юридических лиц, представителей телеком- и IT-компаний, а также от НКО обращения к законодателям с аргументированной позицией также очень важны, ведь это покажет, что негативные последствия нового регулирования видят для себя и общество и бизнес», — передает ресурс.

Как заявили представители «РосКомСвободы», данный законопроект не учел мнение общественности и отрасли в целом. Сама по себе тенденция изоляции интернета на территории России, считают организаторы, предполагает излишнее регулирование сети, поскольку не обоснована реальными рисками и экономическими факторами.

Напомним, в прошлом месяц российский проект закрытого интернета прошел первое чтение Госдумы. Второе чтение запланировано на март.

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