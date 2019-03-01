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5G

Orange и Ericsson сообщают о первой передаче видео в режиме реального времени в коммерческой сети с использованием технологии 5G.

В компании Orange Spain заявляют о первой в мире успешной передаче через коммерческую сеть видео в режиме реального времени с использованием технологии 5G. Демонстрация передачи видео была проведена при участии компании Ericsson во время Всемирного съезда операторов мобильной связи MWC 2019.

Используя оборудование производства компании Ericsson, совместимое с технологией 5G Radio NR, оператор подключил свои офисы в Барселоне и Мадриде к залу Fira de Barcelona и провёл прямую трансляцию в режиме реального времени хака – церемониального танцы народа маори. Трансляция велась на три отдельных точки.

Во время проведения теста использовались три активные антенны AIR6488, посредством которых осуществлялось подключение к ядру сети Orange через диапазон N78 (3.5 ГГц).

В официальном сообщении компании Orange говорится, что выбор в пользу трансляции танца хака был сделан, чтобы продемонстрировать низкую задержку отклика, обеспечиваемую технологией 5G, позволяющую полностью синхронизировать движения тел и ритмы танца в различных локациях.

Возможность взаимодействия в режиме реального времени – это лишь одно из множества направлений, благодаря которым сети 5G могут изменить революционным способом общество.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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