Спутниковый оператор уже заключил два соглашения на предоставление услуг широкополосного интернет-доступа. Об этом пишет Телеспутник.

Согласно данным, заказчиками OneWeb стали региональный провайдер Африки и Ближнего Востока Talia, а также европейский Intermatica. Спутниковый оператор планирует организовать предоставление услуг до 2021 года.

Таким образом, по словам финансового директора OneWeb Николаса Зибеля, оператор спутниковой связи начал коммерциализацию сервиса. Это делает главную цель OneWeb – обеспечение широкополосным доступом всей планеты – еще на шаг ближе к реализации.

Напомним, OneWeb планирует отправить в космос 900 спутников с целью собрать мощнейшую группировку для обеспечения широкополосного доступа к интернету во всем мире.

Шесть аппаратов уже были выведены на орбиту 27 февраля с помощью российской ракеты-носителя «Союз».

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