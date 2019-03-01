Disney намерена выкупить у AT&T долю владения сервисом Hulu. Компания рассматривает видеоплатформу как ключевую часть своей линейки SVOD, пишет МедиаНяня.

Согласно данным, AT&T еще в прошлом году выразил желание продать свои акции в Hulu в связи с грядущим запуском собственного стримингового сервиса. По предварительным данным, компания готова «избавиться» от платформы за сумму в 930 миллионов долларов. Вырученные от сделки средства пойдут на уплату долгов AT&T.

Компания Disney, владеющая 30% акций Hulu, нацелена получить в конечном итоге долю в 70%, что повлечет за собой поток дополнительных «посторонних» инвестиций и поможет видеосервису полноценно выйти на международный рынок.

Напомним, недавно Hulu снизил стоимость месячной подписки в попытке выдержать конкуренцию с Netflix. Однако, несмотря на более выгодные тарифы, он продолжает уступать в числе подписчиков более популярному видеосервису.

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