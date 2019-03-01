По мнению генерального директора компании Cisco Чака Роббинса, сочетание запуска мобильной связи в стандарте 5G с развёртыванием сетей WiFi шестого поколения является критически важным для успеха технологии.

Выступая на Съезде мобильных операторов в Барселоне (MWC 2019), Роббинс заявил, что рост числа подключений откроет невероятные возможности для развития «ярких приложений» в промышленности и коммерции, при этом 5G также открывает «мир возможностей» для приложений, использующих в работе скоростной Интернет.

Сдвиг в сторону мобильной связи, который становится возможным благодаря внедрению технологии 5G, позволит, по словам Роббинса, обеспечить доступ к любым приложениям «повсюду». Для достижения данной цели высокотехнологические компании должны обеспечить доступность сетей нового поколения «повышенной безопасности» для поддержания работы «миллиардов 5G соединений на краю сети».

Технология WiFi 6 станет критически важным элементом подключения на «последней миле, – говорит Роббинс. – Мы видим, что наши клиенты уже начинают запускать WiFi 6, в то время как 5G существует лишь на уровне пилотных проектов. Однако, WiFi 6 и 5G призваны работать вместе».

По словам Роббинса, технологическим компаниям – таким, как та, которую он представляет – необходимо объединить 5G и WiFi 6 под общей системой безопасности.

Реббинс указал на то, что, по мнению многих, первые доходы 5G сети начнут получать от корпоративных клиентов. А это означает, что параллельно с созданием сетей будут создаваться возможности доставки услуг через них, заявил он. Операторы должны будут запускать услуги, которые смогут использовать предприятия, чтобы получать доход от средств, вложенных в развитие сетей, заявил он.

В качестве примера Роббинс упомянул заключённое на этой неделе соглашение между Cisco и Verizon, позволяющее использовать сети 5G для предоставления услуг корпоративным клиентам.

«Развитие партнёрства будет чрезвычайно важным, – заявил Роббинс. – Нам всем придётся делать ставку на партнёров, чтобы достичь желаемого результата».

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