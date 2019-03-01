Пользователи смарт-телевизоров Samsung теперь смогут установить. Программное обеспечение McAfee должно предоставить дополнительную защиту для устройств, пишет Сегодня.

Согласно данным, антивирус предназначен для моделей 2019 года выпуска и доступен в магазине приложений Smart TV.

«Компания McAfee продлила контракт на предварительную установку пакета McAfee Security for TV на все телевизоры Samsung Smart, выпущенные в 2019 году. Samsung является первой компанией, которая предварительно установила систему безопасности на эти устройства, подчеркивая свою приверженность созданию безопасности с самого начала. McAfee Security for TV будет сканировать приложения, которые работают на смарт-телевизорах Samsung, для выявления и удаления вредоносных программ», — пояснили в пресс-службе компании-производителя.

В свою очередь пользователи насторожились. Они посчитали, что раз есть антивирус – значит, есть и чего опасаться. Однако Samsung заверил, что программное обеспечение предназначено лишь для дополнительной защиты, в частности, это касается тех, кто использует приложения из неофициального цифрового магазина.

Напомним, по данным исследовательского центра IHS Markit Ltd, в 2018 году Samsung в очередной раз заняла лидирующее положение среди производителей телевизоров, владея 20% рынка.

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