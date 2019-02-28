Южноафриканский мобильный оператор Rain, предоставляющий услуги исключительно передачи данных, заявил о планах касательно запуска первой в Южной Африке коммерческой сети 5G, которая будет развиваться совместно с Huawei. Информация об этом прозвучала на Всемирном съезде мобильных операторов MWC 2019, проходящем в испанской Барселоне.

На первом этапе реализации проекта в Rain смонтировали несколько передатчиков 5G в ключевых районах Йоханнесбурга.

Генеральный директор компании Rain Вильем Роос заявил, что сеть обеспечит скорость передачи данных, сравнимую со скоростью волоконных сетей, при отсутствии сложностей, связанных с монтажом и его сроками, а также стоимости прокладки линий в проблемных местах.

С начала 2018 года компания Huawei предлагает полный пакет 5G продуктов и решений – начиная от ядра сети, сети передачи до базовых станций и терминалов. На MWC 2019 компания также представила 5G совместимые телефоны.

Параллельно с оборудованием для новых базовых станций решения, предлагаемые компанией Huawei, дадут компании Rain возможность полноценного использования существующей сети LTE и выделенного частотного ресурса для развития 5G.

Такой подход, заключающийся в совместном использовании оборудования и существующей инфраструктуры, позволит компании Rain запустить сеть 5G быстро и относительно дёшево.

Президент Huawei Cloud Core Network Product Line Ши Дзилинь отмечает, что компания стремится работать с операторами, использующими инновационные решения для построения сетей, ориентированных на будущее, с целью плавного развития и миграции, обеспечивающих максимальную отдачу от инвестиций в предоставление пользователям услуг высочайшего качества.

Согласно утверждённому плану, компания Rain продолжит расширять сеть 5G с целью покрытия сигналом всех основных городов Южной Африки и предоставления услуг широкополосного доступа домохозяйствам и предприятиям.

«Компания рада возможности создания в Южной Африке первой масштабной сети 5G, которая сможет обеспечить доступ к скоростному беспроводному Интернету большему количеству граждан. Мы поддерживаем инвестиционную инициативу президента Рамафосы и надеемся внести свой вклад в подготовку Южной Африки к четвертой промышленной революции», – говорит Роос.

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