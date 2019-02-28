В ближайшем будущем Украина планирует вывести на орбиту четыре космических аппарата. При надлежащем финансировании, запуски будут проведены до 2020 года, пишет УНН.

«При надлежащем финансировании государственной космической программы в ближайшее время готовы к запуску следующие космические аппараты: «Лыбидь» — 2020 года, «Микросат — М», «Сич — 2-1» -2021 год, «Сич -2-2» — 2022″», сообщило источнику Государственное космическое агентство Украины.

На данный момент для осуществления космических проектов Украина заключила сотрудничество с 24 странами мира. В частности речь идет о совместном с США и ЕС создании ракет-носителей «Антарес» и «Вега».

Напомним, ранее НАБУ предъявила бывшему руководителю ГП «Укркосмос» обвинение в хищении более восьми миллионов долларов. Такие действия экс-главы поставили под вопрос запуск ракеты-носителя «Лыбидь», поскольку эти деньги предназначались для постройки космического аппарата.

К слову, развитие данной отрасли в Украине набирает оборотов. Так, недавно стало известно об инициативе госпредприятия «Южмаш», предполагающей создание на территории Херсонской области плавучего космодрома. Еще ранее основатель компании «Space Logistics Ukraine» Дмитрий Легеза высказал идею создания в Украине космопорта.

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