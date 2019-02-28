Украина расположилась на 38 строчке в рейтинге стран по скорости загрузки данных в сетях 4G (LTE), подготовленном компанией OpenSignal.

Краудсорсинговая компания OpenSignal представила новый отчёт, в котором исследуется то, каким образом будущие сети мобильного широкополосного 5G интернета смогут решить проблему перегрузки существующих 4G сетей. Отчёт, среди прочего, содержит рейтинг из 77 стран, составленный в соответствии со средними показателями скоростей скачивания данных в разное время суток.

В основе нового отчёта лежат краудсорсинговые данные по приложениям, собранные при помощи 94 071 939 устройств во время 585 738 011 995 замеров, проведенных в период с 1 января по 31 декабря 2018 года. В 77 странах, ставших предметом исследования, скорости загрузки данных в сетях 4G (LTE) в наиболее «благоприятные часы» были на 5.8 – 31.2 Мбит/сек выше, чем в самые медленные часы дня.

Несмотря на то, что в некоторых странах скорость передачи данных мало отличалась в разные часы суток, тем не менее, колебания скорости в течение дня были отмечены во всех странах. Соответственно, в Opensignal пришли к выводу, что перегрузка существующих сетей 4G сдерживает скорости и, в свою очередь, помогает определиться, где именно внедрение мультигигабитного сверхскоростного мобильного 5G интернета поможет решить проблему.

Основные выводы из материалов исследования:

Даже в часы с наибольшей загрузкой и наиболее высоким трафиком в большинстве стран Европы удавалось удерживать минимальную среднюю скорость скачивания файлов в сетях 4G на уровне не ниже 20 Мбит/сек. Было отмечено семь исключений, но речь идёт о падении скорости ниже 20 Мбит/сек в самые «медленные» часы на минимальные доли: 19.7 Мбит/сек в Великобритании, 19 Мбит/сек в Италии и 18.8 Мбит/сек в Украине. Впрочем, в нескольких странах – Беларуси, Ирландии, Польше и Российской Федерации – скорость опускалась значительно ниже данной отметки.

Самая стабильная с точки зрения среднесуточной скорости интернета страна из 77, охваченных анализом, расположена в Европе. В Чехии разница между лучшими и худшими показателями скорости скачивания файлов в сети 4G на протяжении суток составляла всего 20%. Это значит, что пользователь едва ли замечает изменения в скорости работы интернета даже в часы пиковой нагрузки.

Данные из Великобритании и Нидерландов стали своего рода аномалией в разрезе анализа суточной активности пользователей интернета. В то время как большинство европейцев проявляли максимальную активность в промежутке с 8 до 11 часов вечера, британцы максимально нагружали сети 4G в 5 часов вечера, а для сетей Нидерландов самой загруженное время было часом ранее.

Дикие колебания показателей скоростей на протяжении дня являются обычным делом для всех крупных городов Европы, однако изменения скоростей в течение дня в Лондоне оказалось очень сильным: от 17.5 до 38.3 Мбит/сек. Единственным из крупных европейских городов в выборке с большим колебанием скорости является Париж.

В отчёте говорится, что даже страны с наиболее быстрым 4G нуждаются в 5G для «преодоления провалов скоростей в часы пик». К примеру, в Южной Корее и Сингапуре было отмечено колебание скоростей на 13 Мбит/сек в течение дня, между самыми быстрыми и самыми медленными часами. И это притом, что в данных странах были отмечены самые высокие средние показатели скоростей загрузки – на уровне в 55.7 Мбит/сек и 54.7 Мбит/сек соответственно.

Впрочем, не лишним будет отметить, что сама по себе технология 5G, подобно технологии 4G, столь же уязвима перед проблемами пропускной способности, которые могут проявиться в случае, если операторы сетей не уделят должного внимания вопросам установки на своих мачтах и сотах соответствующего оборудования, обладающего достаточной ёмкостью (как на уровне магистральных каналов, так и частотного спектра). С другой стороны, если бы существующие сети 4G имели бы больший частотный ресурс и ёмкость, возможно, удалось бы избежать и многих проблем, связанных с отмеченным в отчёте колебанием скоростей.

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