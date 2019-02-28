Два телеканала общественного уже доступны для просмотра с мобильных устройств. Как и запущенное ранее мобильное приложение «Українського радіо», каналы «UА: Перший» и «UА: Культура» теперь можно смотреть в любое время и в любом месте, передает Детектор Медиа.

Мобильная версия телеканалов доступна всем владельцам iOS и Android, скачавшим приложение в AppStore или GooglePlay.

Напомним, на прошлой неделе глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания анонсировал запуск приложения до конца февраля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.