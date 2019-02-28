Япония намерена запретить скачивание из интернета любого контрафактного контента – такое решение было принято правительством страны. В настоящее время сфера действия соответствующего закона распространяется в Японии на фильмы и музыку, однако его действие правительство предлагает также распространить на игры, мангу и прочий контент, защищённый Законом об авторском праве. Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до двух лет, – пишет TorrentFreak.

Скачивание из интернета музыки и фильмов запрещено в Японии нормами Закона о защите авторского права, и всякий, кто совершает подобные действия, становится объектом судебного разбирательства или гражданских исков.

Впрочем, как это ни странно, действующее законодательство не предусматривает соответствующей защиты творцов прочего контента – к примеру, картин и фотографий (включая популярный жанр манга), программного обеспечения и игр. Данное неравенство вызывало нарекание со стороны правообладателей, которые оказывали давление на правительство, требуя закрыть эту брешь в законе.

В прошлом году сообщалось, что консультативная группа Агентства по вопросам культуры рассматривает возможность введения уголовной ответственности за скачивания из сети контента, относящегося к более широкому спектру категорий – в соответствии с законодательными актами, принятыми в 2012 году и запрещающими различные формы обмена файлами. На этой неделе данные планы стали ближе к реальности.

Согласно данным из местных СМИ, правительственная консультативная группа рассмотрела и утвердила новые нормы, рекомендовав Агентству по вопросам культуры расширить сферу применения норм, запрещающих скачивание файлов, на весь контент, являющийся объектом авторского права. Ожидается, что Агентство подготовит соответствующий проект поправок в Закон об авторском праве.

Пока ещё нет чёткой информации касательно наказаний и того, при каких условиях они будут выноситься.

Первоначальное предложение касательно тюремного заключения на срок до двух лет и штрафа в размере два миллиона иен (18 052 доллара), похоже, остаётся актуальным, однако, в отчёте Маничи говорится, что такая норма может применяться лишь к серьёзным нарушителям – то есть, к тем, кто скачивает пиратский контент регулярно.

Кроме того подобные приговоры будут выноситься лишь в тех случаях, когда жертвы таких нарушений будут подавать соответствующие жалобы и иски. Однако порог для подачи иска пока не установлен, что может породить серьёзные проблемы для правоохранительной системы в случае массовой подачи жалоб.

Также любопытно, что правительство Японии, похоже, готово решать проблему «пиратских сайтов-каталогов», которые здесь называют «сайтами пиявок».

В сентябре 2018 года консультативная группа рекомендовала закрыть эти сайты. Данные ресурсы сами по себе не содержат пиратский контент, однако предлагают коллекции ссылок на контент, размещённый в других местах и находящийся в настоящее время в «серой зоне».

В Японии в настоящее время насчитывается 200 «сайтов-пиявок», и правительство, а также правообладатели, требуют закрыть лазейки в законодательстве, защищающие такие ресурсы. Цель состоит в том, чтобы подвести под уголовную ответственность тех, кто сознательно размещает ссылки на контент, нарушающий нормы авторского права.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.