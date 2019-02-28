Государственное управление по делам авторских прав КНР поделилось внушительными успехами кампании по борьбе с пиратством. В ходе операции за год было расследовано более полутысячи дел по факту нарушения авторского права, передает русский филиал Синьхуа.

Так, из всех 544 производств, открытых правоохранителями по факту онлайн-пиратства, 74 являлись уголовными. За год было удалено почти 2 миллиона ссылок на нелегальный контент и конфисковано более миллиона публикаций с такими же нарушениями.

Отмечается, что особое внимание было уделено стриминговым сервисам. С подачи регулятора 15 видеоплатформ были вынуждены усилить внутренний контроль трафика. В связи с этим было понижено рейтинг аккаунтов 140 тыс. пользователей и удалено 570 тыс. пиратских материалов.

Напомним, недавно Госуправление по делам авторских прав Китая сообщило о реформировании системы борьбы с онлайн-пиратством, передав нарушителей в руки полиции.

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