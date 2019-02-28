Абоненты Киевстар теперь могут получить 4G-сим-карту по почте. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Согласно данным, оформить заявку можно в приложении «Мой Киевстар». В течение пяти дней «Укрпочта» доставит сим-карту непосредственно в почтовый ящик абонента.

«Бесплатная почтовая доставка SIM карт, поддерживающих технологию LTE, доступна для клиентов предоплаченной связи, которые пользуются услугами Киевстар не менее трех месяцев. Кроме того, у абонента должен быть смартфон, поддерживающий 4G/LTE», сказано в пресс-релизе.

Напомним, недавно Киевстар сообщил о подключении к сети 4G еще 85 населенных пунктов на территории шести областей. На сегодняшний день доступ к стандарту четвертого поколения от оператора связи имеет более 22 миллионов жителей нашей страны.

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