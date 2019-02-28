Blooombeg подсчитал, насколько выросли цены на смартфоны от популярнейших брендов за восемь лет. Статистика отображает подорожание моделей четырех крупных компаний-производителей — Samsung, Apple, Huawei и Google — с 2011 года по 2019-й, передает Лига.Tech.

Согласно данным, наибольший рост стоимости смартфонов показали Samsung и Huawei. В текущем году компании планируют выпуск своих устройств Samsung Galaxy Fold по цене в 1980 долларов и Huawei Mate X за 2600 долларов соответственно.

Как заявили эксперты, первопричиной резкого увеличения цен на смартфоны в период с 2011 по 2019 годы стал iPhone X от Apple, поскольку после его выхода Samsung и Google основательно увеличили стоимость своей продукции.

В то же время, по словам аналитиков, «нетрендовые» сегменты рынка мобильных устройств также ждет подорожание.

Напомним, ранее китайские производители анонсировали примерную стоимость грядущих устройств с поддержкой стандарта 5G. По их подсчетам, если стоимость нынешних 4G-моделей варьируется около 300 долл., то аппараты пятого поколения будут дороже процентов на 20, что составит примерно 375-380 долларов.

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