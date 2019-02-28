В течение 2019 года в Республике построят более 3 тыс.км волоконно-оптических линий связи для обеспечения интернетом жителей городов. Для проведения таких линий в частных секторах и селах понадобится больше времени, рассказал в интервью БЕЛТА министр связи и информатизации Константин Шульган.

«Сегодня уже 95% городских квартир в Минске и в стране в целом имеют возможность подключения или подключены к сети электросвязи по волоконно-оптической линии. Для расширения охвата и дальнейшего перехода на оптоволокно в республике в 2019 году будет построено более 3 тыс.км волоконно-оптических линий связи. До конца нынешнего года планируется полное завершение прокладки оптоволоконных линий связи до городских квартир», — сообщил Шульган.

В то же время в сельской местности этот процесс может затянуться надолго, поскольку операторам связи предстоит более трудоемкий массив работ.

По словам министра, Беларусь активно интенсифицирует обеспечение связи в качестве подготовки к предстоящим II Европейским играм. Планируется организация двух волоконно-оптических линий, подведенных к важным спортивным объектам.

«Связисты выполняют значительный объем работ. Одна из основных задач — организация двух независимых подходов волоконно-оптических линий связи к спортивным объектам, которые задействованы при проведении игр. Это необходимо для оказания услуг домашнему вещателю, обеспечения фиксации времени, оценок и результатов, а также оказания других услуг электросвязи», — объяснил министр связи.

Подводя итоги прошедшего года, Константин Шульган отметил увеличение проникновения услуг стационарного широкополосного доступа, общее количество пользователей этой технологии достигло 10 млн. 760 тыс. Касательно сотовой связи, по данным министра, 75,7% населения уже имеют доступ к сети четвертого поколения.

Напомним, в 2016 году Министерство связи обнародовало подобную статистику. На тот момент 98,2% территории было покрыто сотовой подвижной электросвязью, а количество ее абонентов достигло 11,4 млн. человек.

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