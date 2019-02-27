В USB-F в очередной раз изменили наименование USB 3/3.1. Розничным торговым сетям рекомендовано использовать в рекламных целях термин SuperSpeed USB. Однако нововведение пока не завоевало популярность.

На проходящем в Барселоне съезде операторов мобильной связи (MWC) представители Форума разработчиков USB (USB-IF) заявили об изменении названий стандартов USB 3.0 и 3.1. На панели было объявлено о решении ввести для стандартов название 3.2 GenX, что может привести к некоторой путанице.

Ранее название USB 3 было изменено на 3.1 Gen1, а теперь данный стандарт будет известен как 3.2 Gen1. Стандарт USB 3.1 ранее носил название USB 3.1 Gen2, а теперь будет называться USB 3.2 Gen2. А вот бывший USB 3.2 превратится в USB Gen2x2.

Несмотря на общий номер версии, данные стандарты очень сильно отличаются друг от друга по своим техническим характеристикам. В 3.2 Gen1 и 3.2 Gen2 используется разъём USB A/C, однако скорость передачи данных в них разная: 5 и 10 Гбит/сек соответственно. В Gen2x2 используется разъём USB-C, а скорость передачи данных равна 20 Гбит/сек.

Для информирования потребителей производителям рекомендуется использовать название SuperSpeed USB с упоминанием скорости. К примеру, USB-C будет называться SuperSpeed USB 20 Gbps (SuperSpeed USB 20 Гбит/сек). К сожалению, данные названия используются редко, поскольку пользователи привыкли к названиям серии USB 3.x.

Технология USB Fast Role Swap и безопасность

Параллельно с заявлением об изменении названий стандартов, USB-IF продемонстрировал на MWC технологию Fast Role Swap. Она позволит устройствам USB-C быстро переключаться между режимами потребителей и поставщиков энергии.

По данным ComputerBase, во время презентации использовалась USB флэшка и монитор на док-станции USB Type-C. Лэптоп заряжался через монитор. После отключения монитора, лэптоп брал на себя управление док-станцией и флэшкой памяти без перерыва в передаче данных.

В будущем использование данной технологии позволит решить некоторые из проблем, возникающих при неожиданном отключении питания. Также в организации сообщили о введении опциональной цифровой идентификации для устройств USB-C, получившей название DigiCert.

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