Румынское Национальное общество радиосвязи (Radiocom) подписало контракт на поставку вещательного оборудования, необходимого для разворачивания национальной вещательной сети первого мультиплекса DTT, в котором будут вещать каналы общественного ТВ. Об этом пишет издание Telecompaper.

Комментируя данное событие, министр связи и информационного сообщества Александру Петреску заявил: «Подписание данного контракта знаменует собой начало имплементации эффективной цифровизации системы наземного телевидения в Румынии, что несёт немалые преимущества потребителю, которые получит доступ к контенту высочайшего качества – как с точки зрения картинки, так и с точки зрения звука. В то же время, внедрение цифрового наземного телевидения на национальном уровне открывает для компании Radiocom новый этап модернизации с целью повышения конкурентных преимуществ и диверсификации услуг вещания».

В компании Radiocom заявляют, что проект охватит 228 вещательных станций и обеспечит возможность свободного приёма программ национальных телеканалов 94% населения страны. Контракт стоимостью в 59 371 706 румынских леев (12 458 200 евро), не считая ПДВ, стал первой закупкой в рамках DTT проекта. При этом финансирование проекта было получено от Европейского инвестиционного банка (EIB), Alpha Bank Romania и из собственных сбережений Radiocom.

Компания Radiocom, являющаяся структурным подразделением Министерства связи и информационного общества, должна завершить процесс перевода на цифру каналов общественного телевещания, начатый ещё 17 июня 2015 года.

На данный момент Румыния является единственным государством ЕС, которое не прекратило аналоговое вещание из-за низкого интереса к наземному телевидению. В сентябре 2016 года в Румынии прекратили экспериментальное вещание в стандарте DVB-T и приступили к тестированию эфирной цифры с использованием технологии DVB-T2.

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