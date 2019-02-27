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Эфирная антенна
Фото: Arrow Electronics

Румынское Национальное общество радиосвязи (Radiocom) подписало контракт на поставку вещательного оборудования, необходимого для разворачивания национальной вещательной сети первого мультиплекса DTT, в котором будут вещать каналы общественного ТВ. Об этом пишет издание Telecompaper.

Комментируя данное событие, министр связи и информационного сообщества Александру Петреску заявил: «Подписание данного контракта знаменует собой начало имплементации эффективной цифровизации системы наземного телевидения в Румынии, что несёт немалые преимущества потребителю, которые получит доступ к контенту высочайшего качества – как с точки зрения картинки, так и с точки зрения звука. В то же время, внедрение цифрового наземного телевидения на национальном уровне открывает для компании Radiocom новый этап модернизации с целью повышения конкурентных преимуществ и диверсификации услуг вещания».

В компании Radiocom заявляют, что проект охватит 228 вещательных станций и обеспечит возможность свободного приёма программ национальных телеканалов 94% населения страны. Контракт стоимостью в 59 371 706 румынских леев (12 458 200 евро), не считая ПДВ, стал первой закупкой в рамках DTT проекта. При этом финансирование проекта было получено от Европейского инвестиционного банка (EIB), Alpha Bank Romania и из собственных сбережений Radiocom.

Компания Radiocom, являющаяся структурным подразделением Министерства связи и информационного общества, должна завершить процесс перевода на цифру каналов общественного телевещания, начатый ещё 17 июня 2015 года.

На данный момент Румыния является единственным государством ЕС, которое не прекратило аналоговое вещание из-за низкого интереса к наземному телевидению. В сентябре 2016 года в Румынии прекратили экспериментальное вещание в стандарте DVB-T и приступили к тестированию эфирной цифры с использованием технологии DVB-T2.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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