Власти Украины планируют отменить налог на добавленную стоимость на экспорт телекоммуникационных услуг. В связи с этим, в Верховную Раду подали законопроект о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комитета ВР по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

«Вчера зарегистрировали два важных законопроекта. Первый #10093 об отмене НДС на экспорт телеком-услуг. Полностью дискриминационная норма, которая уже привела к большим потерям для отрасли. Второй #10094. Законопроект, который раз и навсегда создаст стимулирующую систему налогооблажения для IT-отрасли и защитит ее от разного рода «иноваторских» инициатив от непутевых чиновников», — пишет Данченко.

Напомним, в 2017 году Европарламент заявил о намерении отменить взимание платы за роуминг между Евросоюзом, Украиной, Грузией и Молдовой с 2020 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.