«Национальная Медиа Группа» намерена объединить крупнейших вещателей России для запуска видеоплатформы More.TV. В частности, НМГ ведет переговоры с «Первым каналом», ВГТРК и «Газпром-медиа», пишет Коммерсантъ.

Согласно данным, на нынешнем этапе переговоров идет речь о покупке контента и акционерном участии холдингов в будущем сервисе.

Идея создания онлайн-платформы, объединяющей крупнейших вещателей и правообладателей, возникла еще несколько лет назад. Однако переговоры застыли в мертвой точке, поскольку каждая сторона имела свои представления о ценности собственного контента.

На сегодняшний день НМГ пытается возродить проект создания «русского Hulu». Новая платформа должна повлечь за собой более интенсивную монетизацию телеконтента.

По предварительным данным, запуск More.TV планируют реализовать уже в текущем году.

«Предполагается, что в сервисе будет бесплатный ТВ-контент (стриминг каналов «Витрины ТВ») и платные подписки. В них войдут западное кино, сериалы и тематические каналы, включая Viasat и Discovery, детские и спортивные передачи, а также контент других потенциальных участников платформы», — сообщает Коммерсантъ.

Напомним, недавно в России анонсировали запуск видеосервиса Interactive Platform, который позволит подписчикам создавать собственные видео и редактировать чужие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.