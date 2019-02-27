Компания Hulu снизила стоимость подписки на пакет на пакет доступа к видеотеке с ограниченным количеством рекламы с 7.99 до 5.99 доллара в месяц. Об этом пишет Cord Cutters News.

Всем новым подписчикам данный пакет будет предлагаться уже по новой цене, а все те, кто уже является подписчиком услуг платформы, увидят цифры «5.99 доллара в месяц» уже в следующем счёте.

Одновременно в Hulu заявили о повышении стоимости доступа к услуге «живого» ТВ до 44.99 доллара в месяц. Данное изменение цены связано с тем, что недавно Hulu добавила в линейку доступных программ несколько новых позиций, среди которых, в частности, ряд телеканалов Discovery. Повышение цен может смутить некоторых подписчиков, однако, оно всё же не столь существенно, чем скачки цен на услуги провайдеров кабельного ТВ в этом году.

Подписчиков пакетов Hulu, в которых можно смотреть контент без рекламы, не ждут никакие изменения. Такие подписчики будут продолжать ежемесячно платить 11.99 доллара. Если вы хотите получать доступ к видео без рекламы и программам «живого» ТВ одновременно – вам придётся выкладывать за это ежемесячно 50 долларов.

Напомним – недавно в СМИ сообщалось о намерениях компаний Comcast, Spectrum, DIRECTV и ряда других повысить цену на свои услуги. Однако следует отметить, что кабельные операторы повышают цены телевизионных пакетов ежегодно, в то время как для большинства потоковых платформ нынешнее повышение цен является первым за несколько минувших лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.