Во время тестов технологии 5G, проведенных компанией Huawei, удалось достигнуть скорости скачивания данных в 1 Гбит/сек.
Во рамках Съезда мобильных операторов MWC 2019 компания Huawei провела тест сети 5G, построенной с использованием решения 5G LampSite Pro и модема 5G CPE Pro.
Для Huawei это стало первой демонстрацией работы внутридомовой сети 5G, построенной с использованием одного из её маршрутизаторов.
В пиковые моменты скорость передачи данных в нисходящем канале превышала отметку в 1 Гбит/сек при использовании полосы шириной в 100 МГц и технологии 4T4R.
Технология 5G LampSite представляется компанией Huawei как мощное решение для покрытия 5G интернетом аэропортов, железнодорожных станций, стадионов, торговых центров, станций метрополитена и студенческих кампусов.
Она уже была использована при реализации нескольких технологических проектов – в частности, на железнодорожной станции Шанхай Хунцяо в Китае.
Модем 5G CPE Pro, представленный на MWC 2019, может обеспечивать передачу данных на скорости до 3.2 Гбит/сек.
«Компания Huawei продолжает инвестировать средства в развитие технологий 5G и предлагает лучшие продукты и решения, помогающие операторам быстро и эффективно разворачивать 5G сети», – заявили в компании.