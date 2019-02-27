Во время тестов технологии 5G, проведенных компанией Huawei, удалось достигнуть скорости скачивания данных в 1 Гбит/сек.

Во рамках Съезда мобильных операторов MWC 2019 компания Huawei провела тест сети 5G, построенной с использованием решения 5G LampSite Pro и модема 5G CPE Pro.

Для Huawei это стало первой демонстрацией работы внутридомовой сети 5G, построенной с использованием одного из её маршрутизаторов.

В пиковые моменты скорость передачи данных в нисходящем канале превышала отметку в 1 Гбит/сек при использовании полосы шириной в 100 МГц и технологии 4T4R.

Технология 5G LampSite представляется компанией Huawei как мощное решение для покрытия 5G интернетом аэропортов, железнодорожных станций, стадионов, торговых центров, станций метрополитена и студенческих кампусов.

Она уже была использована при реализации нескольких технологических проектов – в частности, на железнодорожной станции Шанхай Хунцяо в Китае.

Модем 5G CPE Pro, представленный на MWC 2019, может обеспечивать передачу данных на скорости до 3.2 Гбит/сек.

«Компания Huawei продолжает инвестировать средства в развитие технологий 5G и предлагает лучшие продукты и решения, помогающие операторам быстро и эффективно разворачивать 5G сети», – заявили в компании.

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