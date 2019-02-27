Согласно финансовому отчету Discovery, Inc., годовая прибыль компании за 2018 составила 10 с половиной миллиардов долларов. Это на 54% больше, чем было зафиксировано годом ранее, пишет Телеспутник.

Однако эта сумма учитывает общую прибыль Discovery, Inc., включая доходы от работы компании в других странах.

«Однако если из общих доходов исключить влияние курсовых колебаний иностранных валют, а также денежные поступления от Scripps Networks Interactive, которую Discovery, Inc приобрел в прошлом году, а также MotorTrend Group и Oprah Winfrey Network, то рост выручки составит 3%.», — уточняет ресурс.

Напомним, в текущем месяце о росте прибыли отчитались также видеосервисы Ivi и Vimeo. Так, за 2018 год доход первого увеличился на 62%, а второго – на 54%.

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