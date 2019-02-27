За предыдущий год доходы Укртелекома от предоставления интернет-услуг выросли на 7,7%. По отношению к остальным услугам компании, интернет стабильно приносит наибольшую прибыль, в 2018 году отрыв составил 40%, сказано на официальном сайте.

«Частным абонентам предоставлено услуг на 3,5 млрд. грн. Из них почти 1,3 млрд. грн. получено за счет услуг интернета, что на 4,7% больше, чем год назад. Это, в частности, обусловлено расширением покрытия, в том числе и оптического».

Отмечается, что в течение прошлого года Укртелеком построил более 3000 км оптических линий, обеспечив доступ к технологии FTTB на территории 151 населенного пункта. Ежемесячно каждый абонент оптики расходует 170 ГБ интернета.

Общая сумма инвестиций в развитие услуг за прошлый год составила более 600 миллионов гривен. На данный момент оператор обеспечивает доступом к интернету 2260 городов и поселков по всей Украине.

Напомним, ранее Укртелеком сообщал о проведении оптического интернета в 13 населенных пунктах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.