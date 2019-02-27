Intel и Fibocom анонсировали продукт совместной деятельности. 5G-модуль FG100 разработан в формате M.2, за счет чего устройство позволит развить скорость скачивания до 4 Гбит/с на частоте менее 6 ГГц. Об этом пишет 3Dnews.

Компании планируют показать свою разработку на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

«Решение получит название FG100 и будет использовать модем XMM 8160 семейства Intel 5G. Оно нацелено на производителей маршрутизаторов вроде D-Link, Arcadyan и Gemtek, которые уже подтвердили, что собираются применять этот модуль в своих будущих продуктах. FG100 обеспечивает скорости скачивания до 6 Гбит/с в диапазоне миллиметровых волн (mmWave) и до 4 Гбит/с на частоте менее 6 ГГц», — сообщает источник.

Однако, вероятнее всего, FG100 сможет поддерживать только диапазон менее 6 ГГц, поскольку модуль M.2 ограничен по высоте. Возможно, разработчики предусмотрят внешнюю антенну.

Напомним, недавно компания Qualcomm показала очередной модем подключения к сети 5G. Чип Snapdragon X55, по всем параметрам превосходящий своего предшественника X50, может использоваться в устройствах уже к концу текущего года.

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