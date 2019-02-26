Специалисты компании Moat обнаружили в Android-устройствах вирус, «пожирающий» заряд батареи и гигабайты интернета. Злоумышленники встраивают код в смартфоны, в основном, для трансляции скрытой рекламы, пишет Lenta.ru.

Таким образом злоумышленники зарабатывают немалые деньги за счет накрутки просмотров на скрытой рекламе.

В частности, среди зараженных приложений Solitaire: 4 Seasons (Full), VertexClub, Perfect365, Touch ‘n’ Beat — Cinema и Draw Clash of Clans. С помощью них вирус транслирует рекламные видеоролики, сжигая заряд устройства и до 10 гигабайтов интернет-трафика в месяц.

Примечательно, что владельцы смартфонов о заражении часто не подозревают, поскольку вредоносный код работает скрытно. Однако при внимательном осмотре своего устройства, можно обнаружить ряд подозрительных изменений, таких как нагревание гаджета, замедленная работа, а также быстрое расходование заряда и частые перезагрузки.

Напомним, недавно эксперты заявили о возможных утечках данных, связанных с уязвимостью в работе сети 5G. Злоумышленники могут использовать недоработки в протоколе безопасности АКА для получения конфиденциальной информации о пользователях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.