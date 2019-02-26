В Украине появится еще один спутниковый телеканал. Запуск нового вещателя планирует член редакционного совета канала «Прямой» и генеральный директор информационного агентства «Журналист» Екатерина Флекман, пишет Телекритика.

По словам Флекман, новый телеканал никак не будет связан с «Прямым», в частности с точки зрения сотрудничества с его владельцем Владимиром Макеенко.

«Да, я нахожусь в редакционном совете «Прямого». Меня позвал Владимир Макеенко, когда запускал телеканал. Сегодня я не работаю с Макеенко», — прокомментировала гендиректор ИА «Журналист».

Отмечается, что лицензия нового телеканала будет оформлена на ИА «Журналист», 25% которого владеет Флекман. Однако о формате вещания и тематическом наполнении будущего ТВ-канала пока информации нет.

Напомним, недавно компания «Поверхность ТВ запустила Quiz TV – новый развлекательный канал, который уже получил разрешение на вещание в Латвии, а также вошел в список зарубежных программ, трансляция которых на территории нашей страны одобрено Нацсоветом.

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