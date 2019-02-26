Триколор запускает новый экшн-телеканал. Фактически, «Наше Крутое» является продуктом ребрендинга существовавшего ранее канала, сказано на сайте оператора.

Сообщается, что компания решила переформатировать «Наш Детектив», запущенный в 2016 году, сменив не только название, но и тематическое наполнение канала, в результате чего было представлено «Наше Крутое».

«В эфире телеканала «Наше Крутое» — настоящее кино для мужчин. На канале собраны только российские фильмы: блокбастеры последних лет, культовые боевики 90-х, триллеры и криминальные драмы, громкие расследования тайн прошлого и современных запутанных преступлений. Зрителей также ждут захватывающие исторические и детективные сериалы, картины о героических подвигах защитников Родины и борьбе с беззаконием», — говорится в сообщении.

Согласно данным, новый канал рассчитан не только на мужчин, но и на женщин в возрасте от 18 лет. «Наше Крутое» доступно в трех пакетах в формате SD и HD.

Напомним, недавно в арсенале собственного производства «Триколора» появился телеканал «Наше Комедийное», став 11 авторским продуктом компании.

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