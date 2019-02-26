Российский оператор связи и шведский производитель оборудования заключили соглашение на совместное развитие сетей 5G. В рамках сотрудничества компании планируют запустить первые фрагменты сети пятого поколения в России уже в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Сообщается, что телеком-оператор совместно с технологическим гигантом намерен не только интенсифицировать внедрение 5G, но и заняться модификацией сети четвертого поколения, увеличив скорость соединения и передачи данных.

«Соглашение о плане работ на 2019-2022 годы в сфере 5G, подписанное МТС и Ericsson на международной выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне, предусматривает разработку и развертывание в 2019 году в рамках пилотных зон и коммерческих кластеров первых фрагментов сетей 5G, эволюцию существующих сетей LTE в высокоскоростные сети LTE Advanced Pro, а также дальнейшее развитие и внедрение коммерческих решений и продуктов на основе технологий связи пятого поколения», — сказано в пресс-релизе.

По словам главы компании Ericsson в Европе и Латинской Америке Аруна Банзала, новые технологии, применяемые для апгрейда LTE-сетей, помогут абонентам МТС быстрее и комфортнее перейти на пользование стандартом следующего поколения.

«В течение 2019 года большое внимание будет уделяться дальнейшему развитию коммерческих сетей LTE Advanced Pro с применением технологий Massive MIMO и нелицензируемого спектра (LAA) с пиковыми скоростями доступа до 1 Гбит/сек и выше. Это обеспечит абонентам МТС возможность в числе первых начать пользоваться услугами на базе технологий 5G», — объяснил Банзал.

Напомним, двумя годами ранее МТС и Ericsson продемонстрировали работу сети 5G в России, осуществив передачу данных на скорости 25 Гбит/с.

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